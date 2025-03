Lanazione.it - Donna uccisa dal marito. “Un figlio? Ne discutevano da diverso tempo”

Spoleto, 28 marzo 2025 – “Laura voleva ungià da un po’”. A confermarlo è una conoscente che quando ha appreso la notizia dell’assassinio della 37enne, vicedirettrice del supermercato Tigre,dal, e il presunto movente del delitto, è rimasta sotto choc. Che la questione dell’eventuale gravidanza tenesse la coppia sulle spine da, lo confermano anche colleghe e colleghi della vittima. Insomma, il fatto che a scatenare la furia assassina del, Gianluca Romita, in carcere con l’accusa di omicidio volontario, sia stato quelche la moglie desiderava e lui no, con il passare delle ore sembra perdere consistenza. Come mai, se la questione era conclamata, mercoledì mattina è sfociata in quella brutale aggressione. Un movente che dovrà essere confermato, così come la dinamica dei fatti, perché al momento l’unica certezza è che Laura Papadia è morta per soffocamento, probabilmente strangolata.