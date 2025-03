Ilfattoquotidiano.it - Donna precipita dal balcone dopo una lite col marito, l’uomo accusato di maltrattamenti in famiglia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unadi 46 anni è ricoverata in ospedaleessereta daldella propria abitazione a Botricello, un comune della provincia di Catanzaro. La caduta ha causato allanumerosi traumi, ma non è in pericolo di vita. In casa era anche presente il figlio minorenne della coppia.Ildella, un uomo di 50 anni, è stato bloccato dai carabinieri con l’accusa diin. Gli investigatori della compagnia di Sellia Marina stanno indagando e lo stanno interrogando per comprendere la dinamica dell’episodio e chiarire se la caduta sia stata un incidente o un atto legato a un tentativo di fuga della. Secondo le prime informazioni, al momento della caduta i due coniugi stavano litigando animatamente.L'articolodalunacoldiinproviene da Il Fatto Quotidiano.