Don Samuele Marelli accuse di abusi sessuali sui ragazzi | la posizione della Chiesa

Era quasi Natale due anni fa quando sono arrivate le prime segnalazioni. Nel dicembre del 2023 i racconti si sono trasformati in osservazioni giunte formalmente all’Ordinario diocesano: riferivano di comportamenti non appropriati da parte del prete che in quel momento era vicarioComunità.