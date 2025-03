Ilgiorno.it - Dolzago, moto e solidarietà: 50 passi in montagna per i bambini della Nostra Famiglia

(Lecco), 28 marzo 2025 – Cinquanta, in, inper sostenere i piccoli pazientidi Bosisio Parini. E' ilPerego Trophy Tour, l'Mptt, una delle sfide più affascinanti per iciclisti del Nord Italia, che unisceone per le due ruote, spirito d’avventura e. A lanciare la sfida sono iciclisti in Lombardia, aponati di giri innel Nord Italia, con il concessionarioPerego di. IlPerego Trophy Tour L'Mptt è unar challenge rivolta a tutti iciclisti e allecicliste desiderosi di esplorare i più affascinantimontani del Nord Italia: in 7 mesi, i partecipanti devono completare una lista di 50di, che spaziano dai più celebri e leggendari a quelli meno conosciuti, nascosti nelle valli più remote.