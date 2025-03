Djokovic batte Korda e diventa a Miami il più anziano semifinalista in un Masters 1000 Avanza anche Mensik

Leggi su Sportface.it

Novakil piùnella storia degli ATP, conquista un posto tra i migliori quattro per la 78esima volta a questo livello e ora vede più vicino il tanto desiderato titolo n°100. Dopo il rinvio di ieri, il serbo sconfigge sul campo dell’Hard Rock Stadium il tennista statunitense Sebastiancon lo score di 6-3 7-6(4).Primo set equilibrato e senza palle occasioni in risposta fino all’ottavo game, quandosente l’odore del sangue e addirittura a zero va a prendersi il break che decide la frazione poi verso il 6-3 conclusivo. Il serbo parte però male nel secondo set, perdendo i primi tre games e rischiando di ritrovarsi sotto0-4, dovendo recuperare da 0-30 nel quarto gioco sul proprio servizio. Resta un break di vantaggio chemantiene fino al 5-4, quando perde la battuta e permette all’avversario di rientrare.