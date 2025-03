Ilveggente.it - Djokovic, addio al tennis: l’annuncio è arrivato davvero

Leggi su Ilveggente.it

è stato molto vicino a direal. La rivelazione clamorosa è arrivata dal suo ex allenatore. Le sue paroleIl più vincente di tutti i tempi. Amato, da moltissimi, non tanto voluto bene da altri. Si sa, quando uno vince sempre, e ha comunque una personalità importante dicendo sempre le cose in faccia, non può piacere a tutti.al(Lapresse) – Ilveggente.itsi avvia verso la fine di quella che è stata una carriera straordinaria costellata di successi: l’ultimo l’Olimpiade a Parigi, l’unica medaglia che mancava all’interno della sua bacheca. Una cosa incredibile, perché nessuno dei grandi ci era mai riuscito prima del serbo. Purtroppo c’è l’età, che passa per tutti, e che non aiuta a guardare molto oltre. Ma Nole sappiamo benissimo che non mollerà fino alla fine, abbiamo capito di che pasta è fatta, abbiamo imparato a conoscerlo.