Oasport.it - “Dispotico e manipolatore: infanzia segnata dalla paura”. Jakob Ingebritsen e sorella a processo contro il padre

Continua ila Gjert Ingebrigtsen,ed ex allenatore diIngebrigtsen, per i presunti maltrattamenti ai danni dei figli. Il norvegese, che la scorsa settimana ha conquistato due medaglie d’oro ai Mondiali Indoor di Nanchino (1500 e 3000 metri), ha testimoniato in tribunale ricordando che la sua “è stata” e ha descritto ilcome una persona dispotica, manipolatrice ed estremamente autoritaria.Il 59enne Gjert Ingebrigtsen, che ha allenato i suoi figli(Campione Olimpico dei 5000 metri e pluri vincitore di medaglie ai Mondiali, uno dei migliori atleti in campo internazionale negli ultimi anni), Henrik e Filip, è sottoda lunedì con l’accusa di maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di due dei suoi sette figli,e suaIngrid (18 anni), per un periodo totale di 14 anni, dal 2008 al 2022 (il resto sarebbe caduto in prescrizione).