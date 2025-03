Lortica.it - Discoteca di Arezzo chiusa per 15 giorni su disposizione del Questore

Il di, Maria Luisa Di Lorenzo, ha disposto la sospensione per quindici della licenza del locale "Class 125", un esercizio pubblico autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, e all'organizzazione di spettacoli e intrattenimenti.Il provvedimento, in vigore da oggi, è stato adottato in seguito a ripetuti episodi di disordine e disturbo alla quiete pubblica verificatisi nei pressi del locale negli ultimi anni, che hanno richiesto numerosi interventi delle Forze dell'Ordine.La decisione è motivata dalla necessità di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano, considerando che la situazione attuale rappresenta un rischio concreto per la collettività.