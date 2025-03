Ilgiorno.it - Discarica in zona Comasina. Sequestrati 1.000 metri quadri

Leggi su Ilgiorno.it

La polizia locale di Verano continua a controllare il territorio e dopo diverse persone multate poiché hanno abbandonato rifiuti nel centro cittadino, questa settimana hanno fatto un’importante scoperta: un’area utilizzata abusivamente come deposito rifiuti in. Gli agenti hanno sequestrato l’area di circa millequadrati per deposito non controllato di rifiuti speciali prevalentemente non pericolosi. Gli scrupolosi agenti coordinati dal Comandante Ciro Scognamiglio hanno notato l’ area durante un servizio di perlustrazione del territorio e hanno quindi proceduto a effettuare alcuni controlli. E hanno constatato la presenza di diverso materiale. Dopo aver informato il sindaco Samuele Consonni, gli agenti hanno sequestrato l’area informando la Procura di Monza che ha convalidato l’atto.