Bergamonews.it - Disagi per anziani e commercianti, dopo 4 giorni torna la rete Vodafone a Foppolo

Leggi su Bergamonews.it

quattrodi attesa èta lanel Comune di, la cui assenza aveva creato non pochia residenti e.“Desidero esprimere la mia gratitudine per l’attenzione che avete dimostrato – commenta Davide Oberti, il cittadino che ha segnalato alla redazione di Bergamonews ilo -. Grazie alla vostra tempestiva risposta e alla pressione esercitata, sono lieto di informare che, pocole ore 11 di oggi (venerdì 28 marzo, ndr) la linea telefonicaè finalmente rita operativa. Permane l’amaro in bocca per questa vicenda e ritengo che, come minimo, la compagnia debba fornire delle scuse ufficiali per ilo causato e debba chiarire alcuni aspetti fondamentali: quale guasto ha generato un’interruzione così lunga? Quale intervento tecnico si è reso necessario per risolverlo? Cosa intende fare la compagnia telefonica per evitare che si ripresenti in futuro una analoga situazione? Come verranno indennizzati iche i consumatori hanno subito? Confido che queste domande trovino presto una risposta adeguata”.