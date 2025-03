Napolipiu.com - Diego, 14 anni, muore durante l’allenamento. Il calcio campano piange il suo numero 9

, 14. Ilil suo9">Si è accasciato accanto alla porta, proprio dove amava fare gol.De Vivo, 14, attaccante della scuolaCantera Napoli, è morto mercoledì sera sotto gli occhi del padre e dei compagni, mentre si preparava al. Un arresto cardiaco fulminante, senza preavviso, che ha spento il sogno di un ragazzo cresciuto con il pallone tra i piedi e con un nome –– scelto non a caso da suo padre Saverio, ultras della Curva B e devoto al mito di Maradona.Come racconta Alessio Gemma sulle pagine di Repubblica Napoli,era arrivato al campo di San Pietro a Patierno, al Cantera Stadium di via Selva Cafaro, quando si è improvvisamente accasciato a terra. Aveva appena iniziato a saltellare tra i coni per il riscaldamento.