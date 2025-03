Diciannovenne ucciso a coltellate a due passi dalla stazione | l’omicida condannato a 15 anni

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Uccise ain largo Alinari a Firenze, nella notte fra il 13 e il 14 marzo 2024, il 19enne di origine moldava Petru Tataru. Per questo è statoa 15di carcere, con l’accusa di omicidio volontario e rapina, al tribunale di Firenze con rito abbreviato il 28enne senegalese Cheikna Dia. La pm, Alessandra Falcone, aveva chiesto una condanna a 18. I difensori del senegalese, Francesco Stefani e Chiara Galli, avevano invece chiesto il riconoscimento del fatto come omicidio colposo oppure omicidio preterintenzionale.Secondo le ricostruzioni la vittima avrebbe avuto una discussione con alcune persone vicino a un fast food nella zona delladi Santa Maria Novella. In seguito il senegalese e la vittima si sarebbero recati in via Fiume dove sarebbe avvenuta l’aggressione aa un braccio, a un fianco e all’addome.