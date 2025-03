Sport.quotidiano.net - Dialogo tra due tifosi della Vis da 70 anni:: "Questa squadra assomiglia al carrarmato"

Vis in questo periodo fortunato si parla anche per strada, specie nel quartiere di Pantano, che resta la casa storica del club. Ecco iltra due "vecchi"Vis, in una uggiosa mattina marzolina davanti alle loro abitazioni, alla vigilia del derby non derby (perché non c’è rivalità) con i cugini amati e stimati dell’Ascoli. Gelsomino Bianchi: "Te sai da quando vado a vedere la Vis? Dal 1956" Aldo Bonetti: "Anche io, più o meno" Gelsomino: "Te t’sa ma chi la se smeia sta squedra? (“Sai a quale?“) A quella del carro armato (immagine realizzata da disegnatore dell’ufficio graficoprovincia Sebastianelli per celebrare la Vis dei record promossa in D)" Aldo: "Già è vero, quella di Zecca nel 58-59, giocava a memoria come, soprattutto giocavano tutti, dai terzini agli attaccanti, era un gioco corale proprio come quello che fa Stellone, giocavano a calcio" Gelsomino: "Erano i padroni del campo" Aldo: "Non è più accaduto da quella volta di avere unapadrona di quello che fa così, mentalmente siamo forti" Gelsomino: "Chisà do iariva.