Di Stefano: "Milan dello scudetto meno forte dell'attuale, e sul Conte…"

L’analisi del giornalista non lascia dubbi: il, loe Antonio Conte.Manca sempreal big match previsto per domenica sera tra Napoli e. Uno scontro che farà da crocevia alla stagione di entrambe le squadre e per la quale c’è moltissima attesa.Il giornalista di Sky Sport Peppe Diè intervenuto i microfoni di Radio Capri nel corso del programma Bordocampo – I Tempo, dove ha commentato l’imminente sfida tra azzurri e rossoneri, sottolineando l’ambiente rossonero e il momento che sta attraversando.“È undiverso rispetto agli anni scorsi. Credo che ilfosse moltodi questo attuale, ma avesse uno spogliatoio più solido, con figure trainanti che andavano dai dirigenti all’allenatore, passando per il team manager. In generale, l’ambiente era diverso.