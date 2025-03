Lanazione.it - Deumidificatore portatile Ariston con funzioni smart: imperdibile con le Offerte di Primavera Amazon

Leggi su Lanazione.it

La Festa delledidiè l'occasione giusta per acquistare un nuovocon funzionalità: grazie alla promo in corso, infatti, è ora possibile acquistare il modelloDeos 16s, in grado di offrire una capacità di deumidificazione di 16 litri al giorno. Sfruttando la promo in corso, è possibile completare l'acquisto al prezzo scontato di 165,99 euro. Per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, c'è anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per l'acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Aggiungi ilal carrello Ottimo prezzo per ilDeos 16s ha tutto quello che serve a chi ha bisogno di uncon funzionalitàda utilizzare in casa.