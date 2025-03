Anteprima24.it - Detenuti rubano chiavi e devastano celle: follia in carcere

Tempo di lettura: 2 minutiNella Casa Circondariale di Ariano Irpino notte di tensione e violenza. A dare la notizia il Consigliere Nazionale OSAPP Emilio Fattorello.“Nella nottata verso le ore 02,00 sembra che un detenuto che accusava un malore sia stata la scintilla che ha avviato la protesta. Come trapela isi sono impossessati delle. Sono state aperte ledella ottava sezione del Reparto Nuovo che ospita circa 50. La violenza ha preso il sopravvento e come succede in questi frangenti è cominciata la devastazione dei diversi locali e strutture della sezione. Un particolare encomio va al personale in servizio che nonostante le poche unità presenti nel turno notturno è riuscito ad isolare la sezione ed anche a provvedere al trasporto del detenuto che accusava il malore al locale Pronto Soccorso Ospedaliero dove dopo le visite di rito veniva dimesso.