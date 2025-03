Quotidiano.net - ’Destinazione Eccellenza’: il tour di Generali

È partito da Cagliari ilcommercialedi, sviluppato in 11 tappe, che si pone l’obiettivo di incontrare le persone della Rete di Vendita sul territorio e confrontarsi sulle principali sfide nella protezione dei clienti. Una serie di eventi presentati da Marco Oddone, Arianna Nardi e Gabriele Tedesco, rispettivamente Chief Marketing & Distribution Officer, Responsabile Marketing e Responsabile Vendite diItalia che hanno coinvolto in totale 8.000 persone in un percorso di circa 5.000 chilometri lungo tutto il Paese. Sono quattro i macro-temi sui quali il confronto tra la Rete e la Compagnia si sviluppa: il business Property, per la nuova sensibilità dei clienti rispetto alla protezione delle loro case, condomini e imprese anche a seguito degli eventi atmosferici; la Protection, pilastro strategico del piano industriale, con un focus sull’evoluzione dell’offerta con i nuovi bisogni; la Salute, per puntare sull’innovazione dei servizi e l’accesso alle cure, garantito da un network di eccellenza che vanta 13.