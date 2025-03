Quotidiano.net - Design che cambia colore + fotocamera Sony OIS: il realme 14 Pro 5G è un gioiello tech, oggi con 50€ di coupon su Amazon

Chi cerca uno smartphone completo sotto i 300 euroha una nuova opzione da non sottovalutare: il14 Pro 5G nella versione 8+256 GB, proposto sua 299,99€ grazie allo sconto dell’8% e a unda 50 euro da applicare al momento del checkout. Una proposta che unisce tecnologia di fascia alta,ricercato e prestazioni solide, in esclusiva sulla piattaforma. Compralo al miglior prezzo su14 Pro 5G: l'esclusivache unisce potenza,e innovazione a 299,99€ Uno degli elementi più sorprendenti di questo dispositivo è ilcangiante, con cover posteriore bianca chea seconda della temperatura. Un effetto estetico inedito che rende lo smartphone distintivo e dinamico, in grado di trasformarsi sotto i tuoi occhi quando esposto al freddo.