Agi.it - Dem in conclave a Reggio Emilia, due giorni in ritiro a Casa Cervi

AGI - Una duesul modello Gubbio, con i deputati dem in, questa volta a. L'iniziativa si terrà la prossima settimana, giovedì 3 e venerdì 4 aprile. Il format è pressoché lo stesso del gennaio 2024, quando i deputati Pd si ritrovarono nell'esclusivo Park Hotel ai Cappuccini della cittadina umbra. Una scelta che suggerì paralleli 'scomodi' con Forza Italia e Silvio Berlusconi che nello stesso luogo tenne la prima edizione della scuola politica del suo partito. Cornice scelta per l'evento La cornice scelta questa volta è a prova di polemiche: il tutto si svolgerà a, il museo ricavato dallacolonica dei fratelli, martiri dell'antifascismo. La scaletta degli interventi è ancora in via di definizione, ma si sa già che il seminario si strutturerà su duee quattro focus.