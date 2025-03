Thesocialpost.it - Delitto Garlasco, Andrea Sempio: “Io non c’entro. Mie tracce in casa? Nessuna sorpresa”

si difende dalle accuse di coinvolgimento nell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto ail 13 agosto 2007, affermando di essere completamente innocente. Intervistato da Sky TG24,, indagato in concorso per l’assassinio, ha dichiarato: “Nonnulla, sono innocente”. L’omicidio della giovane ventiseienne è stato attribuito in via definitiva a Alberto Stasi, che all’epoca era il fidanzato della vittima e che è stato condannato a 16 anni di carcere.“Se la Procura vuole, può andare a verificare”, ha continuato. “Non c’è mai stato alcun tipo di contatto tra me e Chiara, né allora né in seguito. Non c’è alcuna connessione tra noi in quegli anni”.ha anche commentato la possibile presenza didel suo DNA nelladella vittima: “Frequentavo quella, è normale che possano essercimie.