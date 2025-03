Ilrestodelcarlino.it - Delfini nell’Adriatico: come contribuire alla mappatura (basta un cellulare)

Rimini, 28 marzo 2025 – Tutto pronto per la ripartenza delle attività di ‘Metropolitani’, lo studio che dal 2001 analizza la presenza dei cetacei lungo le coste della Liguria, dell’Emilia-Romagna e delle Marche (video). Coordinato da Acquario di Genova e Fondazione Acquario di Genova, ‘Metropolitani – Adriatico’, coinvolge anche le strutture Acquario di Cattolica e Oltremare del gruppo Costa Edutainment, e prevede, tra le varie attività, anche uscite in mare a bordo di diverse imbarcazioni per mappare la presenza dei tursiopi e degli altri cetacei. Sulla costa Adriatica, da aprile a ottobre 2024, il team di ricercatori ha monitorato un'area a largo della Marina di Cattolica, tra Cervia e Senigallia, confermando la presenza del tursiope. Questo è coerente con l’ecologia di questa specie di delfino, che sembra preferire le acque di piattaforma, entro i 200 metri di profondità.