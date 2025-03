Davidemaggio.it - Del Debbio manda affan*ulo Bottura e Giannini

Le parolacce di Paolo Delsu Rete 4 rappresentano ormai una costante. Quando scappano, possono anche strappare una risata, ma nel suo caso sono ormai un’abitudine che va un tantino oltre. Le ultime sparate, chiamiamole così, nella puntata di ieri sera di Dritto e Rovescio, quando rivolgendosi a Luca, giornalista e autore di Splendida Cornice su Rai 3, reo di aver scritto ‘il retequattrismo’ in merito al canale dell’informazione di Mediaset, afferma:Volevo dire a tale Lucache ha scritto ‘il retequattrismo’, lo dica a sua sorella. Se lo tenga per sé perché non se ne fo*te nulla a nessuno di Luca.E poi un ‘pensiero’ ad un altro giornalista, Massimo:Quell’altro piccolo genio di Massimoche dice ‘è l’ora di rispondere a questo giornalismo’ come se lui fosse Letterman in Italia! Ma andate a fare in *ulo, dai!Che si possa essere in disaccordo con Botttura eci sta, anzi è facile.