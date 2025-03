Davidemaggio.it - Del Debbio è ormai una parolaccia continua

Le parolacce di Paolo Delsu Rete 4 rappresentano una costante fin troppo fastidiosa. Quando scappano, possono anche strappare una risata, ma nel suo caso sonoabitudine e routine di cattivo gusto ed è bene che a tutto ciò venga messo un freno.Le ultime sparate, chiamiamole così, nella puntata di ieri sera di Dritto e Rovescio, quando rivolgendosi a Luca Bottura, giornalista reo di aver scritto ‘il retequattrismo’ in merito al canale dell’informazione di Mediaset, afferma:Volevo dire a tale Luca Bottura che ha scritto ‘il retequattrismo’, lo dica a sua sorella. Se lo tenga per sé perché non se ne fo*te nulla a nessuno di Luca Bottura.E poi un ‘pensiero’ ad un altro giornalista, Massimo Giannini:Quell’altro piccolo genio di Massimo Giannini che dice ‘è l’ora di rispondere a questo giornalismo’ come se lui fosse Letterman in Italia! Ma andate a fare in cu*o, dai!Possibile che Delnon sappia esprimersi in altri termini? Ma soprattutto, visto che tale andazzo va avantida tempo, qualcuno ‘sopra di lui’ non ha mai pensato di intervenire? Sarebbe ora.