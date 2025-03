Decreto Flussi e stranieri chiamati al lavoro | 1 su 5 regolarizzato Solo il 242% degli inviati in Lombardia è arrivato al permesso di soggiorno

Ilgiorno.it - Decreto Flussi e stranieri chiamati al lavoro: 1 su 5 regolarizzato. Solo il 24,2% degli inviati in Lombardia è arrivato al permesso di soggiorno

Milano – Gli annunci dei centri per l’impiego riservati ai lavoratori arrivati in Italia con il ““ restano online per mesi. È la prova di quanto sia ancora lunga e tortuosa la strada delle assunzioni di immigrati regolari. Dalla richiesta del datore dialla prefettura per il nulla osta all’ingresso finalizzato alla firma del contratto - condizione necessaria per ottenere poi ildi- passano spesso mesi. E percorso si inceppa fino a un paradosso finale: senza assunzione non si può ottenere ildi, senzadinon si può più essere assunti. È successo anche in: secondo il dossier presentato dalla campagna “Ero Straniero“ il 24,2% delle quote di ingressi stabilite dal governo (11.338) si è trasformato in richieste di permessi die impieghi stabili.