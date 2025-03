Cityrumors.it - Decreto Albania, stretta sui passaporti e non solo: le ultime mosse del governo

Nel consiglio dei ministri sono in programma diverse novità riguardante l’immigrazione (e non). Ecco quali sono ledella maggioranzaIl tema migranti ritorna all’ordine del giorno. Come riportato da La Repubblica, nel Consiglio dei ministri odierno si darà il via libera al cosiddetto(e non). Il nuovo provvedimento, fortemente voluto dal premier Meloni, ha come obiettivo quello di far diventare gli hub dei cpr. Una scelta che conferma come l’esecutivo vuole superare quello stallo che si è creato dopo i diversi no da parte dei giudici.suie non: ledel(Lapresse) – cityrumors.itStando allebozze, le strutture presenti innon opererebbero più come Centri di accoglienza per i richiedenti asilo, ma sarebbero ospitati tutti i migranti già nel nostro Paese e destinatari di undi espulsione già firmato dal magistrato.