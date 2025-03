Lanazione.it - "Declassamento Galilei inaccettabile". Interrogazione al governo Meloni

Preoccupazione per ildell’aeroporto "" a seguito della revisione della categoria Icao (acronimo inglese dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile) è stata espressa dalla senatrice pisana del Pd, Ylenia Zambito (foto), che ha presentato, insieme ai colleghi Dario Parrini e Silvio Franceschelli, un’parlamentare ai ministri di infrastrutture e trasporti e dell’Interno, Matteo Salvini e Matteo Piantedosi. "Abbiamo appreso dalla stampa e fonti sindacali la notizia di undi categoria da 8 a 7 - afferma la parlamentare - in ragione della riduzione di 16 unità dei vigili del fuoco che, attualmente, assicurano il servizio di sicurezza antincendio per il traffico aereo al distaccamento aeroportuale, con il conseguente rischio che si generino preoccupanti ripercussioni sulla sicurezza e sull’operatività dell’aeroporto dal quale transitano oltre 5,5 milioni di passeggeri all’anno".