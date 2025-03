Debiti col Fisco per 223 milioni di contribuenti

Quotidiano.net - Debiti col Fisco per 22,3 milioni di contribuenti

Il magazzino della riscossione è in costante crescita e in gran parte è formato da recidivi. Chi non paga talvolta si trova in una situazione difficoltà, ma c’è anche una buona fetta di incorreggibili: più di 6su 10 hanno cartelle non pagate per più di 10 anni. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce nuovi dettagli sulla mole diche ilnon è ancora riuscito a riscuotere: un carico contabile residuo che sfiora i 1.280 miliardi e coinvolge circa 22,3di. La fotografia più recente del magazzino la fornisce il direttore delle Agenzie delle Entrate e della Riscossione Vincenzo Carbone in audizione al Senato. Il dato sui carichi fino al 31 gennaio 2025 conferma il trend di crescita: in un solo mese quasi 7 miliardi in più, che portano il totale del residuo da riscuotere dal 2000 a 1.