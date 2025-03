Internews24.com - De Paola rivela: «Barella? Ecco le sue intenzioni con i nerazzurri…»

di RedazioneDe, il giornalista si è espresso così sul futuro di Nicolò: le sue dichiarazioniIl noto giornalista Paolo De, ospite durante il programma pomeridiano di TMW Radio, “Maracanà”, ha condiviso le sue riflessioni sul futuro del centrocampista dell’Inter, Nicolò. Secondo Deha espresso un chiaro desiderio di rimanere nella squadra nerazzurra, evidenziando la sua determinazione e attaccamento al club. Deha inoltre sollevato interrogativi sull’interesse dei calciatori verso il calcio arabo, definendolo “finto”. Ha fatto notare come un contratto di tre anni per un giovane calciatore comenon sia l’ideale; tali accordi, suggerisce, sarebbero più appropriati per giocatori più maturi, di età compresa tra i 34 e 35 anni.LE PAROLE DI DE– «Ha rilanciato e vuole restare all’Inter.