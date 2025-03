Juventusnews24.com - De Paola convinto: «Le parole di Tudor sono da Juve, erano un po’ mancate. Mi preoccupa questa cosa del nuovo allenatore»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24DesuldellaIgor: tutte le dichiarazioni sulla panchina bianconeraPaolo Deha parlato a TMW Radio per analizzare il momento delladopo l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo disulla panchina bianconera.– «da, cheun po’. Quel qualche ti fa capire che sei in un posto diverso dagli altri deve esserci. Lui ha fatto riferimenti chiari a Lippi, Del Piero, Zidane. E ora vedremo il campo. Iocontro la crocefissione di Motta, contro una rivalsa fine a se stessa. Era l’sbagliato in questo momento, magari invece tra due anni diventerà molto forte.Vuole partire con la difesa a tre e altri tre davanti, poi vedremo a centrocampo. Ed è quello che mi, capire chi sceglierà.