Napolipiu.com - De Magistris: «Il nuovo stadio? La soluzione migliore è riqualificare il Maradona»

Leggi su Napolipiu.com

De: «Il? Lail»">Nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo” su Radio Napoli Centrale, è intervenuto l’ex sindaco di Napoli Luigi de, affrontando temi legati al Napoli e al futuro dello.Sulla ripresa post-sosta, l’ex primo cittadino ha sottolineato un concetto chiave:«C’è sempre l’incognita della sosta, ma non vale solo per il Napoli. Di fronte c’è una squadra non irresistibile, ma che rimane una formazione di prestigio. L’incognita della sosta, però, non dovrebbe essere un fattore da valutare troppo».Tema centrale dell’intervento è stato il futuro delloDiego Armando:«Ho sempre pensato che laper rendere concreta l’ipotesi delsia che le istituzioni pubbliche, in collaborazione non finanziaria, e il club azzurro riqualifichino il