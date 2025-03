Anteprima24.it - De Luca: “Ministero Salute ci faccia uscire dal piano di rientro”

Tempo di lettura: < 1 minuto“L’11 aprile si riunisce a Roma il tavolo tecnico deldellaper decidere che la Regione Campania esca daldi.Ci auguriamo che non cino perdere altro tempo, non hanno nessun motivo in più per mantenere la nostra Regione nel”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo Denel suo spazio sui social del venerdì. “Ricordo anche – ha detto De– che per ottenere questa decisione dalci hanno chiesto la chiusura di tre punti nascita in Regione, pretendendoli entro l’11 aprile e anche la chiusura di laboratori che hanno meno di 300.000 prestazioni l’anno.Ci sembrano richieste sbagliate ma comunque abbiamo individuato, a latere della documentazione inviata, la chiusura di punti nascita e ci sono i laboratori che intendono aggregarsi per evitare chiusure.