Ilfattoquotidiano.it - De Luca: “Grande politica? Fatta di fumo a manovella. Nessuno ha la sensibilità per dire una parola su Gaza”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Come avete visto non vi ho voluto intristire con considerazioni relative allanazionale e interplanetaria. questa è l’attivitàche interessa i cittadini, le famiglie, le imprese, le persone in carne e ossa. Tutta laa oggi èdicon la. E in tutto questoha laumana diunasu una ripresa di bombardamenti a“. Così Vincenzo Deconcludendo la consuetatta social del venerdì.“I grandi statisti non hanno occhi per vedere e orecchie per ascoltare il grido di dolore o disperazione di un popolo che sta morendo sotto le bombe”, continua il presidente della regione Campania.L'articolo De: “diha laperunasu” proviene da Il Fatto Quotidiano.