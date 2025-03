Lapresse.it - Dazi Usa, ANFIA: “Le auto di lusso italiane saranno comunque acquistate”

Le casemobilistichehanno espresso preoccupazione per iUsa del 25% confermati dal presidente americano Trump a partire dal 2 aprile prossimo. Tra i marchi checolpiti cianche quelli dicome Ferrari, Maserati e Lamborghini, ma secondo Roberto Valvassori, presidente dell’Associazione Nazionale Filiera Industriamobilistica (), le nuove tariffe potrebbero non impattare sulle vendite di queste vetture. “Se si desidera guidaredi prestigio, il prezzo non conta. Anzi, può fare la differenza rispetto a un’normale. Il consumatore sarà disposto a pagare questa tassa aggiuntiva”, ha detto Valvassori, intervistato da Associated Press. “Questo 25% in più di costo sarà trasferito interamente o parzialmente al consumatore a seconda delle politiche commerciali delle casemobilistiche che decideranno in base alla domanda e all’offerta“, ha aggiunto il numero uno di, secondo cui le casemobilisticheesportano meno del 14% della loro produzione negli Stati Uniti e il 60% nei Paesi europei.