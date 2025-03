Unlimitednews.it - Dazi, Schlein “Meloni sceglie di difendere l’interesse nazionale Usa”

ROMA (ITALPRESS) – “Giorgiaha scelto di, ma quello americano. Anzi, quello di Trump e Musk. Oggi è più chiaro che mai, ha scelto di indossare il cappellino MAGA, ammainando di fatto da palazzo Chigi la bandiera italiana e quella europea. Ed è un problema enorme invece peritaliano se la presidente del consigliodi dare ragione a chi, come Vance, dà dei parassiti agli europei, insultando quindi anche noi italiani, dopo giorni di imbarazzante silenzio”. Così in una nota la segretaria del Pd Elly.“Ed è agli italiani che Giorgiadovrà spiegare perchè ha scelto Trump come “primo alleato”, quando il prossimo 2 aprile entreranno in vigore iUSA del 25% sulle nostre merci, sulle nostre eccellenze, che pagheranno le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane.