Dazi e consumi, dai jeans al make-up: quali sono i prodotti che in Italia costeranno di più

Donald Trump ha annunciato l’entrata in vigore deia partire dal 2 aprile:saranno le conseguenze nelle tasche dei consumatori., daial-up:che subiranno più rincari in– notizie.comIl presidente Usa Donald Trump sta dimostrando di fare sul serio: l’ultimo annuncio è di ieri, giovedì 27 marzo, e riguarda idel 25% sulle auto importate negli Usa a partire dal 2 aprile.La guerra commerciale sta avendo già da adesso un impatto sui mercati, mentre governi internazionali ed esperti annunciano e consigliano contromisure. Lo ha fatto a questi microfoni anche Carlo Cottarelli, dichiarando che piuttosto, gli Usa dovrebbero risolvere il problema del dollaro forte con nuove politiche interne.Ma il tycoon non vuole sentire ragioni (neppure quelle degli esperti del suo Paese) e “narra” le nuove tasse come “l’inizio della liberazione dell’America“.