Dazi auto la produzione si sposta negli Stati Uniti | il futuro di Stellantis

Donald Trump annuncia isulledal 2 aprile, ma promette salva i costruttori che sposteranno laUsa. Il tycoon tira dritto sulla guerra commerciale con il resto del mondo, comunicando l’entrata in vigore di tariffe permanenti del 25% sui veicoli importatie scatenando inevitabilmente il terremoto in un settore già in crisi.Il capo della Casa Bianca è però convinto di poter attrarre le casemobilistiche, sostenendo che per evitare i“molte compagnie verranno a produrre” e che alcune aziende si starebbero già mettendo in moto per correre ai ripari. Una contromossa è già stata programmata dalla coreana Hyundai, mentre laè stato il primo produttore ad annunciare investimentiUsa dall’inizio dell’era Trump.