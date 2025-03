Quotidiano.net - Dazi americani: negoziazioni europee in corso con l'amministrazione Usa

Sui"ci sonoin, tenute a livello europeo con l', perché è una questione non italiana ma europea. Noi abbiamo due figure importanti e autorevoli, come il ministro Antonio Tajani, e primo ministro, Giorgia Meloni, che ha buoni rapporti con l'Usa. Certo è che il risultato non dipende solo da noi, dipende anche dalla controparte che sembra ad oggi abbastanza arroccata sulle sue posizioni". Così il presidente dell'agenzia Ice, Matteo Zoppas, legge il momento di incertezza dei mercati, italiano ed europeo, in attesa dell'entrata in vigore dei. "Va detto - ha aggiunto - che c'è un comportamento di attendismo da parte delle imprese, per capire cosa succederà, ciò naturalmente rallentato leggermente i mercati. Già alla prima notizia di incremento dei dai Usa c'è stato chi, si dice in gergo, ha 'overstockato', creando più stock di quanto fosse necessari.