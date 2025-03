Inter-news.it - Davies, non solo Inter-Bayern Monaco! L’infortunio è più grave del previsto

Alphonso, laterale del, ha riportato la rottura del legamento crociato e salterà il finale di stagione dei bavaresi, compreso i quarti di Champions League contro l’. Dalle ultime notizie sembra chedel terzino sinistro sia piùdel.LA SITUAZIONE – Sosta delle Nazionali veramente nefasta per il, prossimo avversario in Champions League dell’. Prima c’ stato il riacutizzarsi del problema al polpaccio per Manuel Neuer, e inseguito Alphonsoe Dayot Upamecano si sono infortunati al ginocchio. Dei tre giocatori, l’unico che ha qualche piccola di chance di recuperare per la gara di andata contro i nerazzurri, in programma l’8 di aprile, è il portiere tedesco.piùè sicuramente quello accusato dal terzino canadese, che ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio durante la partita di Nations League del suo Canada contro gli Stati Uniti.