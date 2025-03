Lapresse.it - Davide Lacerenza, indagini su Gintoneria si incrociano con suicidio a Milano

Uno stranonel giugno 2024 che adesso si lega alla vicenda dellae di, ai domiciliari per droga e un giro di prostituzione insieme alla figlia di Wanna Marchi Stefania Nobile. È l’approfondimento che è stato proposto dalla trasmissione Ore 14 in onda su Rai2 e condotta da Milo Infante che ha raccontato gli elementi di raccordo tra due storie e due mondi apparentemente inconciliabili.tra i primi a giungere sul luogo delIlin questione è quello della giovane madre Roberta che si sarebbe buttata sotto dal balcone dell’appartamento in zona castello sforzesco adove viveva col compagno Tommaso Conca Bonizzoni. La figlia maggiore di Bonizzoni è la fidanzata die lo stesso patron dellasarebbe stato tra i primi a giungere sul luogo della tragedia la sera tra il 17 e il 18 giugno 2024.