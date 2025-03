Inter-news.it - Darmian il tuttofare, l’Inter ritrova il suo jolly che punta un ‘record’

Leggi su Inter-news.it

rientra non solo tra i convocati ma anche tra i titolari dele lo farà contro l’Udinese. Un obiettivo in testa per ildi Legnano.RIECCO IL– Ritorna il, ritorna Matteo. Domenica alle 18 in Inter-Udinese farà il suo rientro in campo il tutto fare di Legnano. Superato l’infortunio muscolare rimediato lo scorso 25 febbraio contro la Lazio, l’ex Parma e Manchester United è pronto a contribuire nuovamente alla causa nerazzurra. Sarà lui a prendere il posto dell’infortunato Denzel Dumfries.non gioca appunto dal quarto di finale di Coppa Italia contro la formazione di Marco Baroni. In quel caso la sua partita durò appena 24 minuti, per un problema alla coscia destra. Nel complesso, il classe 1989 ha dovuto saltare cinque partite: tre di campionato contro Napoli, Monza e Atalanta e due di Champions League contro il Feyenoord (andata e ritorno).