Daredevil: Rinascita | Lili Taylor nel cast della Stagione 2

ha attualmente svelato 6 dei suoi 12 episodi in totale, e nel frattempo prepara il terreno per la2, ora in via di produzione.Secondo un nuovo articolo redatto da Deadline, infatti, è noto da oggi cheha ottenuto un ruolo ricorrente nei nuovi episodi di. La fonte non ha potuto svelare l’identità del personaggio collegato all’attrice, ma alcune indiscrezioni riferiscono che potrebbe trattarsi di un avversario politico di Wilson Fisk/Kingpin.è nota per aver preso parte all’horror di successo The Conjuring, ma anche alla saga fantascientifica Maze Runner, di recente inoltre ha partecipato alla serie Prime Video “Outer Range” al fianco di Josh Brolin.Quale sarà il ruolonella secondadi? Scrivetelo nei commenti.