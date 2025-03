Frosinonetoday.it - Danneggiate le colonnine di ricarica elettriche, primi fenomeni nel frusinate

Leggi su Frosinonetoday.it

Il triste fenomeno della vandalizzazione delledi ricariche per le auto elettrico che nelle settimane scorse ha iniziato a farsi sempre più presente su Roma in questi giorni, purtroppo, inizia a diffondersi anche in provincia di Frosinone.Quella che vedete in alto è la foto di come.