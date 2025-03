Lapresse.it - Daniela Santanchè, la ministra non cambia giudice: “su truffa Inps rischio prescrizione”

Il Tribunale di Milano applicherà laTiziana Gueli al procedimento peraggravata ai danni dello Stato () a carico diper l’udienza del 20 maggio e per “tutte le udienze eventuali successive necessarie per la definizione” dell’udienza preliminare. Lo ha stabilito il presidente del Tribunale, Fabio Roia, con provvedimento motivato dopo l’udienza del 26 marzo, in cui è stato “disposto un rinvio ‘per termine a difesa’” per “ragioni oggettive di studio del fascicolo” da parte del nuovo difensore delladel Turismo, avvocato Salvatore Pino.La gup Gueli, che dal 31 marzo diventeràdi dibattimento nella Nona sezione penale di Milano, manterrà l’udienza preliminare per Santanché, il compagno Dimitri Kung e l’ex manager di Visibilia, Paolo Concordia, perché “occorre garantire il principio del mantenimento dell’organo giudicante” e la “conoscenza degli atti in un procedimento che prevede, fra l’altro, secondo l’imputazione, fatti adi”.