Svolta nel caso giudiziario che ha coinvolto. Ladidella Catalogna, in sede d’appello, ha annullato la condanna per violenza sessuale inflitta all’ex calciatore brasiliano dal Tribunale di Barcellona, che lo aveva condannato a quattro anni e mezzo di reclusione. La decisione, presa all’unanimità, si basa su carenze nella valutazione delle prove (il Guardian non aveva fatto tardi ad esprimere giudizi), tali da non consentire di confermare il giudizio di colpevolezza espresso in primo grado.dalle accuse del Tribunale di Barcellona ()Spiega il quotidiano che la sezione penale dell’Altaterritoriale, formata da tre giudici donne e un uomo, ha stabilito che la testimonianza della donna che ha accusatonel dicembre 2022 non costituisce un elemento probatorio sufficiente a confermare la sentenza di condanna.