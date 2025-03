Ilfattoquotidiano.it - Dani Alves assolto in appello dall’accusa di violenza sessuale: era stato condannato a 4 anni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Alta Corte di Giustizia della Catalogna (TSJC) hadal reato diper il quale, l’anno scorso, eraa 4e mezzo di carcere. L’ex calciatore brasiliano eraper stupro ai ddi una donna di allora 23avvenuto nei bagni di un’area riservata di una discoteca di Barcellona nella notte del 30 dicembre 2022. In primo grado il pubblico ministero aveva chiesto 9: la sentenza aveva stabilito una condanna a 4e mezzo e un risarcimento alla vittima di 150.000 euro.Successivamente, nel marzo del 2024,aveva pagato un milione di euro di cauzione per poter uscire di prigione, in attesa della sentenza definitiva. Gli venne imposto l’obbligo di firma settimanale oltre a non avvicinarsi a meno di mille metri dalla vittima della presunta