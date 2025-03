Lapresse.it - Dani Alves assolto in appello dall’accusa di stupro

Il calciatore brasilianoha vinto il ricorso contro la condanna di primo grado per. La Sezione d’del Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna hal’atleta annullando le misure cautelari imposte, riferisce lo stesso Tribunale in una nota.era stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione con l’accusa di aver stuprato una ragazza in una discoteca di Barcellona il 31 dicembre 2022. La Corte, nella sentenza, fa riferimento a una “mancanza di affidabilità” della testimonianza della donna e ritiene che non ci siano “prove sufficienti” per escludere la presunzione di innocenza diha trascorso 14 mesi in carcereIl Tribunale ha respinto i ricorsi della Procura, che chiedeva la parziale nullità della sentenza e, in subordine, l’aumento della pena a 9 anni, e dell’accusa privata che chiedeva l’aumento della pena a 12 anni.