Dani Alves assolto in appello dal reato di stupro | le motivazioni espresse dalla Corte di giustizia

Assoluzione inper. Lo ha deciso la camera d’delladidella Catalogna, che hal’ex calciatore brasiliano daldi, per il quale era stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere dal Tribunale di Barcellona. Laha accolto all’unanimità il ricorso presentatodifesa dicontro la condanna per aggressione sessuale a una ragazza di 23 anni avvenuta nella discoteca “Sutton” di Barcellona, il 31 dicembre 2022. Una sentenza, quella di primo grado, che presenta carenze di valutazione che impediscono di condividere “la valutazione del tribunale di primo grado o la conclusione a cui giunge”.LELa sezione penale dell’Altaterritoriale, composta da tre donne e un uomo, secondo quanto riportano Marca e altre testate spagnole, conclude all’unanimità che la testimonianza della giovane donna che ha accusato l’ex calciatore del Barcellona non è sufficiente per confermare la condanna dell’imputato e che in questo caso prevale il diritto alla presunzione di innocenza.