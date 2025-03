Dani Alves assolto dall’accusa di stupro I giudici | Prove insufficienti la vittima non è credibile

Leggi su Open.online

La testimonianza della presuntanon è sufficiente e, pertanto, «prevale la presunzione di innocenza»: il Tribunale di giustizia di Catalogna hain appello il calciatoredal reato di violenza sessuale, per cui era stato condannato nel febbraio 2024 a quattro anni e mezzo di detenzione. Secondo l’accusa, il difensore ex Barcellona e Juventus avrebbe stuprato una 23enne nei bagni della discoteca “Sutton”, il 31 dicembre 2022. Dopo 14 mesi di misura cautelare in carcere, da cui era uscito solo dopo il pagamento di una cauzione di un milione di euro, il calciatore era tornato ormai da un anno dietro le sbarre. I quattrod’appello – tre donne e un uomo, scrive Marca – hanno invece disposto all’unanimità l’immediata sospensione della detenzione.La condanna in primo grado e le parole della 23enneDire che la decisione del Tribunale di giustizia sia un colpo di scena è un eufemismo, anche perché era stata l’accusa a chiedere di riaprire il caso nel tentativo di inasprire ulteriormente la pena già comminata al calciatore brasiliano.