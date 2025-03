Sport.quotidiano.net - D’Angelo suona la carica. "Il Pisa? E’ raggiungibile. Pronti a grandi partite»

Dopo la sosta per le nazionali mister Lucaappare ancora più carico e deciso a guidare al meglio i suoi ragazzi nella sfida in programma stasera alle 20.30 contro il pericolante Brescia. Le sue prime parole fanno chiarezza sulla situazione degli infortunati nelle file dello Spezia. "Pio Esposito sta bene e sarà sicuramente disponibile, mentre Salvatore Esposito e Degli Innocenti rientreranno per la prossima gara contro la Sampdoria". Lapadula, appena rientrato dal Perù per gli impegni con la nazionale, partirà dalla panchina. Spazio quindi a Di Serio, autore del pareggio nella sfida d’andata. "Abbiamo diverse opportunità anche con Kouda, Colak e Falcinelli. Agli allenamenti vedo che stanno tutti bene e quindi sia chi giocherà da titolare sia chi subentrerà potrà dare il proprio contributo.