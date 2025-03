Biccy.it - Damiano David su Zeudi, Helena e il GF: “Conosco questo dramma amoroso”

Leggi su Biccy.it

Pensavate che le fan diDi Palma edPrestes fossero solo Brasiliane, spagnole e statunitensi? Sbagliato, le Zelena hanno davvero conquistato mezzo mondo e oggi ne abbiamo la prova grazie a. Il vocalist dei Maneskin è stato ospite di un programma radiofonico tedesco per promuovere la sua musica da solista e la conduttrice gli ha chiesto se seguisse il Grande Fratello: “Te lo dico perché io sono ossessionata dallo show, da quando a dicembre queste due ragazze si sono conosciute lì dentro, una èDi Palma, la conosci?“.sul Grande Fratello e le Zelena.Il cantante di Next Summer ha detto che segue il GF tramite le clip che vede sui social e che è a conoscenza del rapporto avuto daed, ma che non conosce i dettagli.ha poi aggiunto che non farebbe il concorrente del Grande Fratello (ma va?!), ma che sarebbe interessante fare il commentatore che osserva quello che accade.